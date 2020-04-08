У світі майже півмільйона хворих на COVID-19

Аня Мартинюк 08 квітня 2020, 09:14

З’явилися свіжі статистичні дані щодо поширення коронавірусу у світі. США продовжує йти вперед за кількістю хворих на вірус.

Новину передає «Преса України».

За даними порталу Worldometers, станом на 8 квітня у світі зафіксовано 1,431,973 випадки захворювання на коронавірус. Кількість смертей у світі зросла до 82,096. Одужати вдалось 302,209 людям.

За кількістю хворих, 400,540 осіб, США стоять на першому місці. Також тут 12,857 смертей та 21,711 людей, які одужали. На другому місці Іспанія з 141,942 випадками, 14,045 випадками смерті та 43,208 людьми, які одужали.

Італія за кількістю випадків захворювання на третьому місці, 135,586 осіб. Однак, за кількістю смертей на першому - 17,127. Також тут одужали 24,392 людини.

Найбільше пацієнтів, які одужали, у Китаї - 77,279. Всього тут 81,802 випадки інфікування, 3,333 смерті.