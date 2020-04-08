Миколаївська область досі без COVID-19 – Відбудуться перевірки

Аня Мартинюк 08 квітня 2020, 08:41

Миколаївська область очікує у себе перевірки, оскільки тут не зафіксували жодного випадку поширення китайського вірусу.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в Миколаївську область направлять перевірку у зв’язку з відсутністю там випадків інфікування коронавірусом. Відповідне рішення було прийняте на селективній раді, де був присутній президент Володимир Зеленський та голови ОДА.

«Голова Миколаївської ОДА повідомив, що зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває дев'ять пацієнтів з підозрою на коронавірус. Але поки жоден тест не показав позитивного результату. Учасники наради вирішили направити на Миколаївщину перевірку з Міністерства охорони здоров'я, щоб переконатися в правильності проведення тестів», - розповіли у прес-службі Офісу президента.

Нагадаємо, станом на 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19. З них 45 летальних та 28 випадків одужання. Мова йде про дані з територій, контрольованій українській владі.