Миколаївська область досі без COVID-19 – Відбудуться перевірки

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Миколаївська область очікує у себе перевірки, оскільки тут не зафіксували жодного випадку поширення китайського вірусу.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що в Миколаївську область направлять перевірку у зв’язку з відсутністю там випадків інфікування коронавірусом. Відповідне рішення було прийняте на селективній раді, де був присутній президент Володимир Зеленський та голови ОДА.
«Голова Миколаївської ОДА повідомив, що зараз в обласній інфекційній лікарні перебуває дев'ять пацієнтів з підозрою на коронавірус. Але поки жоден тест не показав позитивного результату. Учасники наради вирішили направити на Миколаївщину перевірку з Міністерства охорони здоров'я, щоб переконатися в правильності проведення тестів», - розповіли у прес-службі Офісу президента.
Нагадаємо, станом на 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19. З них 45 летальних та 28 випадків одужання. Мова йде про дані з територій, контрольованій українській владі.
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