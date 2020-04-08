В Україні дозволили абсолютно нерегульований і дикий ринок землі – ексміністр

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Ігор Швайка приєднався до армії невдоволених відкриттям ринку землі. За його словами, закон легко можна обійти й дати можливість іноземцям заволодіти українською родючою землею.
Новину передає «Преса України».
Колишній міністр агрополітики Ігор Швайка дав коментар українським журналістам з приводу відкриття ринку землі. За його словами, депутати зовсім не допомогли українцям, як вони про це стверджують.
Він зауважив, що тексту нового закону ще ніхто не бачив.
«Текст закону, який було прийнято у ніч на 31 березня, не може бути оприлюдненим, бо є дві постанови, які можуть все зупинити. Але якщо відштовхуватись від того, що нам відомо, то ми розуміємо кілька важливих речей. Перше: цей закон дозволяє абсолютно нерегульований і дикий ринок землі. Друге: сьогодні немає справедливої оцінки землі», - наголосив він.
За словами експерта, закон легко можна обійти навіть через банки. Це означає, що немає дієвих запобіжників та засобів, які дозволили б закону нормально функціонувати.
Нагадаємо,більшість українців виступають проти продажу української землі. Особливо звертаючи увагу на те, що нардепи проголосували за відповідний закон вночі на тлі карантину, коли українцям заборонено збиратися на мітинги.
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