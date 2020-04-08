В Україні за тиждень перевірятимуть до 80 тисяч підозр на коронавірус

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Відповідну заяву зробив Віктор Ляшко. За його словами, лабораторії наразі не навантажені.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що Україна може тестувати до 30 тисяч підозр на коронавірус на тиждень. У відомстві пояснили, що лабораторії, де можна проводити аналізи на COVID-19, не завантажені. Очікується, що за сім днів можна буде перевіряти набагато більше підозр.
«Найближчим часом буде розширено можливість тестувати до 80 тисяч підозр на тиждень», - йдеться у повідомленні.
Відповідну заяву зробив заступник Міністра охорони здоров’я України, Головний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко.
Він також додав, що МОЗ запускає гарячу лінію «0 800 505 201», на яку звертатимуться українці, яким відмовили у проходженні тестування на місцях.
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