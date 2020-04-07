Екснардеп попередив, що українська земля перейде в одні руки

Аня Мартинюк 07 квітня 2020, 15:09

Михайло Головко розповів, як українців змусять швидше продати свою землю.

Новину передає «Преса України».

Депутат VII скликання й експерт з економіки Михайло Головко зробив гучну заяву. За його словами, скасування мораторію на продаж української землі несе в собі великі ризики. За його словами, землю скуплять за найнижчою ціною.

«Спочатку землю відберуть у малозабезпечених людей, які мають поле, хочуть його продати і отримати гроші. Такі люди складають приблизно 20% кожного села. Звісно ж, цю землю куплять за мінімальними цінами», -зазначив він.

Наступним кроком буде введення владою податків на землю, що змусить українців швидше її продати.

«А тоді земля вже перейде в одні руки і неважливо, що там прописано у законі, це справа техніки. Як, наприклад, перевірити, скільки землі насправді є у людини і хто їй заборонить реєструвати ці ділянки на підставних осіб? Тобто, у законі не прописано, як це має регулюватись. А якщо людина вже має більше, ніж 100 га?» – наголосив він.

За його словами, процедура зовсім не прописана. Й це лише частина пригод, які чекають власників земель.