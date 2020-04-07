На Вінничині чоловік відкрив вогонь по спецназівцям

Аня Мартинюк 07 квітня 2020, 14:43

Зловмисник поцілив у 4 спецназівців. За це він тепер може сісти за грати на все життя.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 квітня, стало відомо, що житель Шаргорода Вінницької області влаштував обстріл спецназівців. Чотирьох йому вдалось поранити. Наразі їм життю нічого не загрожує.

Відомо, що 52-річний стрілок перед тим пригрожував розправою 32-річному сусіду. У прес-службі Нацполіції зазначили, що тепер чоловік може сісти за грати на все життя.

«На прохання віддати зброю він не реагував, при цьому закрився в будинку, де знаходився його літній батько. У свою чергу правоохоронці залучили спецпідрозділ КОРД. Під час штурму будинку, чоловік почав стріляти з рушниці і пістолета по спецназівцям, в результаті чого чотири людини отримали поранення», - уточнили у прес-службі.

В результаті чоловіка затримали, а його мисливську рушницю та пістолет вилучили. Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ст. 348 КК (посягання на життя співробітника правоохоронного органу). Санкція перебачає від 15 років в’язниці або по життєве перебування у в’язниці.