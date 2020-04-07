Гривня зміцнюватиметься ще тиждень – експерт

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Вадим Іосуб розповів, як вестиме себе гривня відносно провідної іноземної валюти – долара США.
Новину передає «Преса України».
Старший аналітик «Альпарі» Вадим Іосуб висловив свою думку щодо курсу гривні в Україні. За словами експерта, впродовж поточного тижня нацвалюта демонструватиме зміцнення. Причина такого ходу подій – позитивні рухи на валютному ринку.
«По-перше, збільшили продаж валюти аграрії, користуючись досить сприятливим курсом. По-друге, різко скоротили попит на валюту підприємства-експортери. Перш за все, через зниження попиту населення на некритичний споживчий імпорт, дорогу техніку і т.д. Ці тенденції, ймовірно, триватимуть і найближчий тиждень», - розповів він.
За його прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень 26,4 грн, а готівковий долар в банках може дістатися відміток 26,3/26,7 грн.
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