В МОЗ порадили українцям відмовитись від розрахунку картками

Аня Мартинюк 07 квітня 2020, 10:54

Банківські картки та готівку краще не використовувати при розрахунку за товари у магазині. Натомість в МОЗ пропонують переходити на безконтактну оплату.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ вирішили дати поради українцям, які збираються за покупками на тлі пандемії. Так, під час карантину у відомстві радять не відвідувати магазини у час пік, а при розрахунку використовувати Apple або Google Pay. Тобто відмовитися від розрахунку готівками та банківськими картками, щоб уникнути зайвого контакту з грошима та терміналом.

Ще одна порада – утилізовувати пакети, принесені з магазинів, а місця, де вони були розміщені вдома – дезінфікувати. В МОЗ також нагадали, що ходити в магазин треба з маскою на обличчі, також не варто брати з собою в магазин дітей.

Після магазину українцям рекомендовано мити руки й не мити милом продукти.