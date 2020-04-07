В МОЗ порадили українцям відмовитись від розрахунку картками

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Банківські картки та готівку краще не використовувати при розрахунку за товари у магазині. Натомість в МОЗ пропонують переходити на безконтактну оплату.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ вирішили дати поради українцям, які збираються за покупками на тлі пандемії. Так, під час карантину у відомстві радять не відвідувати магазини у час пік, а при розрахунку використовувати Apple або Google Pay. Тобто відмовитися від розрахунку готівками та банківськими картками, щоб уникнути зайвого контакту з грошима та терміналом.
Ще одна порада – утилізовувати пакети, принесені з магазинів, а місця, де вони були розміщені вдома – дезінфікувати. В МОЗ також нагадали, що ходити в магазин треба з маскою на обличчі, також не варто брати з собою в магазин дітей.
Після магазину українцям рекомендовано мити руки й не мити милом продукти.
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