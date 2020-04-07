В Україні 45 летальних випадків від COVID-19

Аня Мартинюк 07 квітня 2020, 10:25

Разом тим у МОЗ зазначили, що 28 людям вдалось одужати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилась на 143 людини. Станом на 9:00 в Україні 1462 підтверджених випадки, з яких 45, на жаль, летальні. Також 28 пацієнтам вдалось одужати.

Найбільше випадків COVID-19 у Києві – 253. У Чернівецькій області 247 випадків. У Тернопільській області 168 випадків. На щастя, у Миколаївській області не зафіксували хворих на китайський вірус. У Харківській області всього один випадок.

Як виглядає картина в інших областях, наведено нижче.

Вінницька область — 77.

Волинська область — 34.

Дніпропетровська область — 15.

Донецька область — 10.

Житомирська область — 11.

Закарпатська область — 38.

Запорізька область — 41.

Івано-Франківська область — 160.

Кіровоградська область — 53.

Київська область — 97.

Львівська область — 29.

Луганська область — 3.

Одеська область — 30.

Полтавська область — 12.

Рівненська область — 40.

Сумська область — 51.

Тернопільська область — 168.

Херсонська область — 13.

Хмельницька область — 10.

Черкаська область — 62.

Чернігівська область — 7.

Варто зазначити, що дані у МОЗ про кількість інфікованих в окупованих частинах Луганської та Донецької областей, а також в анексованому Криму відсутні.