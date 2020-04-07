В Україні 45 летальних випадків від COVID-19

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Разом тим у МОЗ зазначили, що 28 людям вдалось одужати.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилась на 143 людини. Станом на 9:00 в Україні 1462 підтверджених випадки, з яких 45, на жаль, летальні. Також 28 пацієнтам вдалось одужати.
Найбільше випадків COVID-19 у Києві – 253. У Чернівецькій області 247 випадків. У Тернопільській області 168 випадків. На щастя, у Миколаївській області не зафіксували хворих на китайський вірус. У Харківській області всього один випадок.
Як виглядає картина в інших областях, наведено нижче.
Вінницька область — 77.
Волинська область — 34.
Дніпропетровська область — 15.
Донецька область — 10.
Житомирська область — 11.
Закарпатська область — 38.
Запорізька область — 41.
Івано-Франківська область — 160.
Кіровоградська область — 53.
Київська область — 97.
Львівська область — 29.
Луганська область — 3.
Одеська область — 30.
Полтавська область — 12.
Рівненська область — 40.
Сумська область — 51.
Тернопільська область — 168.
Херсонська область — 13.
Хмельницька область — 10.
Черкаська область — 62.
Чернігівська область — 7.
Варто зазначити, що дані у МОЗ про кількість інфікованих в окупованих частинах Луганської та Донецької областей, а також в анексованому Криму відсутні.
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