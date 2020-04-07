«Охматдит» добудований й готується до відкриття – Зеленський

Аня Мартинюк 07 квітня 2020, 09:45

Володимир Зеленський повідомив про завершення усіх будівельних робіт у новому корпусі «Охматдиту». Він також назвав дату відкриття лікарні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив про завершення робіт у новому корпусі «Охматдиту». Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Охматдит» нарешті готовий! 1 квітня у новому корпусі закінчили основні будівельні роботи. Тепер справа за доставкою та підключенням медичного обладнання. Відкриття плануємо на 1 червня – до Дня захисту дітей», - зазначив український лідер.

Він також відзначив, що попри пандемію роботи завершились до запланованих термінів, що його дуже радує. Зеленський підкреслив, що мати такі сучасні лікарні дуже важливо. Особливо, коли мова йде про лікування дітей.

«Новенький корпус «Охматдиту» – прямий приклад того, як має працювати «Велике будівництво». Українські лікарні повинні бути саме такими», - підсумував він.

Тим часом інтернет-спільнота відреагувала на подію різноманітними коментарями. Деякі користувачі зазначили, що такі лікарні доступні лише багатим сім’ям. Інші ж просто подякували Зеленському за хорошу звістку.