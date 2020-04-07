Надія Бабкіна у комі – Коронавірус застав російську співачку зненацька

Аня Мартинюк 07 квітня 2020, 09:14

70-річна артистка не так давно з розмахом відсвяткувала 70-річчя.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 7 січня, стало відомо, що російська народна артистка Надія Бабкіна була введена у стан штучної коми. Лікарі пішли на такий крок у зв’язку з тим, що у неї виявили коронавірус. За даними російських ЗМІ, через добу після виявлення у неї двосторонньої пневмонії, а згодом й коронавірусної інфекції, стан 70-річної співачки різко погіршився.

Відомо, що знаменитість знаходиться у приватній клініці у Підмосков'ї. Про те, що Бабкіна знаходиться у лікарні, повідомив син артистки, Данило.

«Мама зараз в лікарні. З самого початку карантину вона дотримувалася всі рекомендації по самоізоляції, скасувала всі зустрічі і поїздки. Але за руку я її не тримав, з ким вона могла спілкуватися і бачитися в цей час, сказати не можу. Коронавірус мені ще не підтвердили, але ситуація має місце бути», - прокоментував він ситуацію.

Нагадаємо, 19 березня Бабкіна відсвяткувала 70-річчя. Вона влаштувала гучну вечірку, на якій було багато знаменитостей. За попередніми даними, хворих на коронавірус у Росії понад 6000 людей.