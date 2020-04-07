На Сумщині затримали чоловіків з трупом в машині

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Поліція встановила, що двоє чоловіків розправились над своїм знайомим.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 7 квітня, стало відомо про інцидент на Сумщині. Тут поліція затримала двох чоловіків. Останні перевозили в авто труп чоловіка. Про інцидент розповіла прес-секретар прокурора Сумської області Наталія Науменко.
«Співробітники поліції на території Недригайлівського району зупинили ВАЗ 2107, в салоні якого знаходилися водій і пасажир, а в багажнику - закривавлений труп 46-річного чоловіка», - розповіла вона.
Наталія Науменко додала, що поліція встановила, що трапилось із загиблим. Так, троє місцевих жителів поїхали на риболовлю до озера поблизу села Вільхова. Між чоловіками виникла сварка. В результаті двоє з них побили третього.
«Щоб уникнути покарання, чоловіки поклали тіло потерпілого без ознак життя в багажник ВАЗ 2109 і планували вивезти в безлюдне місце, щоб закопати. По дорозі машина застрягла, їм довелося знайти іншу. Перемістивши труп з ВАЗ 2109 в ВАЗ 2107, чоловіки вирушили до певного місця . Однак довести задумане до кінця вони не встигли, оскільки були затримані правоохоронними органами», - додала Науменко.
Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб (п.12 ч.2 ст.115 КК України).
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