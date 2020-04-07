Офіційна гривня сповільнила зміцнення

Аня Мартинюк 07 квітня 2020, 08:06

Нацвалюта відвоювала у провідних іноземних валют, долара та євро, 13 та 18 копійок відповідно.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 7 квітня. Долар коштує 27,23 грн. Він віддав нацвалюті ще 13 копійок. Нагадаємо, днем раніше, 6 квітня, гривня зміцнилась на 22 копійки. Євро коштує 29,38 грн. Так, європейська валюта віддала офіційній гривні 18 копійок.

Тим часом готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 26,50 грн, що менше від попереднього курсу на 44 копійки. Продаж долара відбувається за 27,20 грн, що менше від вчорашнього курсу на 20 копійок. Купівля євро проходить за 28,30 грн, а продаж проходить за 29,50 грн, що менше від вчорашнього курсу на 54 та 8 копійок відповідно.

В НБУ тим часом підбили підсумки на валютному ринку. Так, 6 квітня на міжбанку було придбано 186 млн доларів.

«Пропозиція валюти з боку бізнесу знову була суттєво вищою за попит. Тож ми мали змогу і надалі викуповувати надлишок у резерви, не протидіючи ринковому тренду», - розповіли у прес-службі банку.

Як повідомлялось раніше, в НБУ заявили, що забезпечуватимуть банки готівкою в обмін на безготівку.