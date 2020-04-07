Коронавірус у світі – Кількість хворих продовжує рости

Аня Мартинюк 07 квітня 2020, 07:32

Представлено свіжі статистичні дані щодо поширення коронавірусу у світі. США – лідер за кількістю хворих. А Іспанія тим часом перегнала Італію за кількістю інфікованих.

Новину передає «Преса України».

За даними порталу Worldometers, станом на 7 квітня у світі зафіксовано 1,347,235 випадків захворювання на коронавірус. Кількість смертей у світі зросла до 74,767. Одужати вдалось 286,234 людям.

Cмертоносний китайський вірус поширився 209 країнами. За кількістю хворих США стоять на першому місці – 367,629 осіб. Також тут 10,941 смерть та 19,810 людей, які одужали.

Іспанія значно відірвалась від Італії за кількістю хворих. Тут 136,675 випадків інфікування, 13,341 смерть та 40,437 людей, які одужали. В Італії 132,547 випадків інфікування, 16,523 смерті та 22,837 людей, які одужали.

Нагадаємо, Китай, де відбувся спалах коронавірусу, 81,740 інфікованих, 3,331смерть, 77,167 людей, які одужали.