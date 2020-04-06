Геращенко показав столичну автоледі, яка любить алкоголь і швидкість

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Мова йде про Анну Краснову, яка не соромиться демонструвати свої «подвиги» у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 квітня, заступник міністра МВС Антон Геращенко опублікував на своїй сторінці у соцмережі відео, на якому дівчина демонструє, як їздить зі швидкістю 200 км на годину.
«Вона киянка, любить танцювати, випивати, а потім їздити на Мерседесі, зареєстрованому на її маму, зі швидкістю 200 кілометрів на годину, створюючи загрозу життю інших водіїв і пішоходів», - написав він.
Також Геращенког розповів, що автоледі навіть водить авто у стані сп'яніння. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.
Геращенко також закликав інтернет-спільноту висловити свою думку щодо введення покарання за повторне водіння в стані алкогольного сп'яніння у вигляді адміністративного арешту на термін до 15 діб.
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