Геращенко показав столичну автоледі, яка любить алкоголь і швидкість

Аня Мартинюк 06 квітня 2020, 15:19

Мова йде про Анну Краснову, яка не соромиться демонструвати свої «подвиги» у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня, заступник міністра МВС Антон Геращенко опублікував на своїй сторінці у соцмережі відео, на якому дівчина демонструє, як їздить зі швидкістю 200 км на годину.

«Вона киянка, любить танцювати, випивати, а потім їздити на Мерседесі, зареєстрованому на її маму, зі швидкістю 200 кілометрів на годину, створюючи загрозу життю інших водіїв і пішоходів», - написав він.

Також Геращенког розповів, що автоледі навіть водить авто у стані сп'яніння. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

Геращенко також закликав інтернет-спільноту висловити свою думку щодо введення покарання за повторне водіння в стані алкогольного сп'яніння у вигляді адміністративного арешту на термін до 15 діб.