Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В МОЗ уточнили, скільки хворих на COVID-19 має кожна область України
  • Нові дані МОЗ – Хворих на коронавірус знову побільшало
  • Кількість хворих на коронавірус у світі перевалила за мільйон осіб

Долар по 50 гривень – У «Слузі народу» дали попередження українцям

Аня Мартинюк 06 квітня 2020, 14:50
Версія для друку
Долар по 50 гривень – У «Слузі народу» дали попередження українцям

Політик Микола Сольський заявив, що українців не очікує шок у вигляді скачка курсу гривні до долара на рівень 50 грн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня,  представник президентської фракції «Слуга народу» Микола Сольський висловився з приводу курсу гривні до долара. За його словами, різких скачків не буде. Так, він впевнений, що експорт зернових допоможе країні уникнути падіння нацвалюти.

«Ніякого долара по 50 не буде. Наш аграрний сектор формує до 40% валютної виручки країни», – особливо наголосив нардеп.

За його словами, Мінекономіки тримає руку на пульсі подій й  моніторить ціни, а також наявність продуктів у кожній області країни. 

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції