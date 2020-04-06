В середині квітня українським пенсіонерам виплатять додаткову тисячу гривень

Аня Мартинюк 06 квітня 2020, 14:31

Як відомо, гроші отримають далеко не всі пенсіонери. У Мінсоцполітики роз’яснили, кому очікувати надбавку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня, міністр соціальної політики Марина Лазебна виступила на брифінгу. Вона розповіла, що 14 квітня українські пенсіонери почнуть отримувати свою додаткову тисячу гривень.

Мова йде про тих пенсіонерів, чия пенсія становить менше 5 тисяч гривень.

За словами Лазебної, таких пенсіонерів в країні 10 мільйонів осіб.

Нагадаємо, раніше міністр МВС Арсен Аваков зазначав, що за розпорядженням президента Володимира Зеленського у зв’язку з карантином усі пенсіонери отримають по тисячі гривень.