В середині квітня українським пенсіонерам виплатять додаткову тисячу гривень

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Як відомо, гроші отримають далеко не всі пенсіонери. У Мінсоцполітики роз’яснили, кому очікувати надбавку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 квітня, міністр соціальної політики Марина Лазебна виступила на брифінгу. Вона розповіла, що 14 квітня українські пенсіонери почнуть отримувати свою додаткову тисячу гривень.
Мова йде про тих пенсіонерів, чия пенсія становить менше 5 тисяч гривень.
За словами Лазебної, таких пенсіонерів в країні 10 мільйонів осіб.
Нагадаємо, раніше міністр МВС Арсен Аваков зазначав, що за розпорядженням президента Володимира Зеленського у зв’язку з карантином усі пенсіонери отримають по тисячі гривень.
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