Мер Дніпра Філатов зійшов з розуму – нардеп

Аня Мартинюк 06 квітня 2020, 14:06

Олександр Дубінський звернув увагу на гнівний пост Бориса Філатова у соцмережі. За словами нардепа, деяких речей меру Дніпра прощати не можна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня, стало відомо, що мер міста Дніпро Борис Філатов залишив на своїй сторінці у соцмережі досить різке повідомлення. Так, він у грубій формі звернувся до жителів міста, які вигулюють домашніх улюбленців.

48-річний Філатов пригрозив, що особисто відстрелюватиме тварин. Й навіть більше, він додав, що дав розпорядження викопати тисячу ям для незаконних тварин. В результаті бізнесмен та підприємець видалив свій пост, однак зафіксувати його встигли небайдужі користувачі соцмережі.

Такий хід подій прокоментував депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський.

«Мер Дніпра Філатов зійшов з розуму. Горілка це або наркотики, значення не має. Єб***те створіння на чолі міста-мільйонника це ж не тільки загроза національній безпеці. Але і загроза домашнім тваринам. А цього точно прощати не можна», - написав нардеп на своїй сторінці у соцмережі.

Нагадаємо, в Україні триває карантин. З 6 квітня вигул домашнійх тварин дозволено проводити виключно однією особою.