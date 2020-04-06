Мер Дніпра Філатов зійшов з розуму – нардеп

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Олександр Дубінський звернув увагу на гнівний пост Бориса Філатова у соцмережі. За словами нардепа, деяких речей меру Дніпра прощати не можна.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 квітня, стало відомо, що мер міста Дніпро Борис Філатов залишив на своїй сторінці у соцмережі досить різке повідомлення. Так, він у грубій формі звернувся до жителів міста, які вигулюють домашніх улюбленців.
48-річний Філатов пригрозив, що особисто відстрелюватиме тварин. Й навіть більше, він додав, що дав розпорядження викопати тисячу ям для незаконних тварин. В результаті бізнесмен та підприємець видалив свій пост, однак зафіксувати його встигли небайдужі користувачі соцмережі.
Такий хід подій прокоментував депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський.
«Мер Дніпра Філатов зійшов з розуму. Горілка це або наркотики, значення не має. Єб***те створіння на чолі міста-мільйонника це ж не тільки загроза національній безпеці. Але і загроза домашнім тваринам. А цього точно прощати не можна», - написав нардеп на своїй сторінці у соцмережі.
Нагадаємо, в Україні триває карантин. З 6 квітня вигул домашнійх тварин дозволено проводити виключно однією особою.
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