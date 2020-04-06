Рятуватимуть людей – Tesla розібрала свої авто задля виготовлення вентиляторів 13:36
Дубілет порадив Україні брати приклад з Великої Британії 13:02
На тлі карантину рівнян почали шантажувати орендодавці 11:58
В МОЗ уточнили, скільки хворих на COVID-19 має кожна область України 11:14
Військові РФ втратили на Донбасі свій безпілотник за $2 млн 10:33
Відомий блогер показав, як використовувати туалетний папір під час карантину 09:58
Путин категорически запретил Зеленскому увольнять Ермака! 09:26
В українській армії зафіксовано 3 випадку захворювання на коронавірус 08:48
20 українських лікарів відправили допомагати італійцям 18:07
Мінкультури продовжить вибивати для себе з бюджету мільярди на тлі пандемії 17:24
У Полтаві відвідувач супермаркету жбурнув в обличчя касира монети 16:20
$165 млн для боротьби з COVID-19 дасть Україні ООН – Шмигаль 15:48
Нові дані МОЗ – Хворих на коронавірус знову побільшало 15:17
Очікується введення комендантської години – Дубінський 07:59
Системи для вентиляції легень пацієнтів з коронавірусною інфекцією почали розробляти з авто деталей від Tesla Model 3.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 квітня, стало відомо, що компанія Ілона Маска Tesla показала, як проходить процес виготовлення вентиляторів, які медики зможуть використовувати для штучної вентиляції легень на тлі пандемії.
Як відомо, дефіцит таких вентиляторів став причиною смерті тисяч людей у всьому світі. Представники Tesla заявили, що вони використовують матеріали, які вони вже мають під рукою. Зокрема, це деталі до автомобів.
Прототип, який демонстрував інженерний відділ Tesla, являє собою суміш обладнання лікарні, яке закачує кисень та деталі автомобіля, які регулюють доставку кисню пацієнту.
«Ми використали частин Tesla Model 3, включаючи материнську плату та інформаційно-розважальну систему сенсорного екрану», - відзначили експерти.
Нагадаємо, Ford і General Electric також взялись розробляти вентилятори, щоб компенсувати глобальний дефіцит.
13:36: Рятуватимуть людей – Tesla розібрала свої авто задля виготовлення вентиляторів
13:02: Дубілет порадив Україні брати приклад з Великої Британії
11:58: На тлі карантину рівнян почали шантажувати орендодавці
11:14: В МОЗ уточнили, скільки хворих на COVID-19 має кожна область України
10:33: Військові РФ втратили на Донбасі свій безпілотник за $2 млн
09:58: Відомий блогер показав, як використовувати туалетний папір під час карантину
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.