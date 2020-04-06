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Рятуватимуть людей – Tesla розібрала свої авто задля виготовлення вентиляторів

Аня Мартинюк 06 квітня 2020, 13:36
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Рятуватимуть людей – Tesla розібрала свої авто задля виготовлення вентиляторів

Системи для вентиляції легень пацієнтів з коронавірусною інфекцією почали розробляти з авто деталей від Tesla Model 3.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня, стало відомо, що компанія Ілона Маска Tesla показала, як проходить процес виготовлення вентиляторів, які медики зможуть використовувати для штучної вентиляції легень на тлі пандемії.

Як відомо, дефіцит таких вентиляторів став причиною смерті тисяч людей у всьому світі. Представники Tesla заявили, що вони використовують матеріали, які вони вже мають під рукою. Зокрема, це деталі до автомобів.

Прототип, який демонстрував інженерний відділ Tesla, являє собою суміш обладнання лікарні, яке закачує кисень та деталі автомобіля, які регулюють доставку кисню пацієнту. 

«Ми використали частин Tesla Model 3, включаючи материнську плату та інформаційно-розважальну систему сенсорного екрану», - відзначили експерти. 

Нагадаємо, Ford і General Electric також взялись розробляти вентилятори, щоб компенсувати глобальний дефіцит.

 

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