Дубілет порадив Україні брати приклад з Великої Британії

Аня Мартинюк 06 квітня 2020, 13:02

Дмитро Дубілет звернув увагу на те, що у Великій Британії коронавірус прискорив інновації.

Новину передає «Преса України».

Колишній міністр Дмитро Дубілет зазначив у соцмережі, що на тлі пандемії коронавірусу у Великій Британії почали розвиватись державні сервіси. Для прикладу, у 2016 році країна запустила проект, який передбачає проведення дистанційних судових слухань.

«Однак проект розвивався вкрай повільно. Але коли прийшов вірус, суди через відеоконференції було запущено практично повсюдно (за винятком складних слухань, а також процесів за участю присяжних). Ба більше, спеціально розроблений для цього софт працює погано, тому учасники слухань почали масово переходити на більш стандартні інструменти на зразок Skype. Алілуя! І бюджети не треба пиляти», - наголосив Дубілет.

Ще один приклад, який він навів – телемедицина, коли британській пацієнти звертаються до лікарів дистанційно.

«Якщо до вірусу британські пацієнти дистанційно отримували десь 10% консультацій (що теж досить багато), то зараз — 90%! А британські лікарі не натішаться, наскільки це ефективніше і безпечніше. Все це красива ілюстрація того, як криза прискорює інновації. Україні потрібно теж так», - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Дубілет рекомендував проводити судові засідання онлайн й навіть більше – він запропонував «тасувати» суддів, щоб зменшити корупцію.