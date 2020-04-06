НБУ почав зміцнювати офіційну гривню

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Нацвалюта відвоювала у провідної іноземної валюти 22 копійки. Євро тим часом, навпаки, здорожчало.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро на 6 квітня. Долар коштує 27,37 грн. Він віддав нацвалюті 22 копійки. Євро коштує 29,56 грн. Так, європейська валюта, навпаки, забрала у офіційної гривні 52 копійки.
Тим часом готівкові курси валют наступні. Купівля долара відбувається за 27,08 грн. Продаж долара відбувається за 27,54 грн. Купівля євро проходить за 29,02 грн, а продаж проходить за 29,77 грн.
До слова, НБУ зазначив, що при необхідності постачатиме банкам готівкову валюту. А саме в обмін на безготівкову. Відповідну заяву зробив заступник голови НБУ Олег Чурій. За словами останнього, пік попиту на готівку уже пройшов. Він також прогнозує, що дефіциту валюти не буде.
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