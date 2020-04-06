В МОЗ уточнили, скільки хворих на COVID-19 має кожна область України

Аня Мартинюк 06 квітня 2020, 11:14

В МОЗ оновили статистичні дані щодо хворих на коронавірус. На жаль, побільшало інфікованих, а також літальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня, в МОЗ уточнили, в яких областях країни розповсюдився смертоносний китайський вірус. На сьогодні COVID-19 виявили у 1319 людей. З них 38 летальних випадків та 25 пацієнтів, які одужали.

Найбільше інфікованих у Чернівецькій області — 220 випадків. У Тернопільській області 160 випадків. У столиці України 234 випадки. Кількість випадків COVID-19 в інших областях представлено нижче.

Вінницька область — 75.

Волинська область — 24.

Дніпропетровська область — 14.

Донецька область — 9.

Житомирська область — 11.

Закарпатська область — 35.

Запорізька область — 41.

Івано-Франківська область — 116.

Кіровоградська область — 41.

Київська область — 91.

Львівська область — 27.

Луганська область — 3.

Одеська область — 27.

Полтавська область — 11.

Рівненська область — 39.

Сумська область — 51.

Харківська область — 1.

Херсонська область — 10.

Хмельницька область — 10.

Черкаська область — 62.

Чернігівська область — 7.

Зауважимо, що у Миколаївські області не виявлено хворих на коронавірус. Даних з анексованого Криму та Луганської й Донецької областей у МОЗ немає. До слова, з початку року надійшло 5864 повідомлень про підозру захворювання на COVID-19.