В МОЗ уточнили, скільки хворих на COVID-19 має кожна область України

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В МОЗ оновили статистичні дані щодо хворих на коронавірус. На жаль, побільшало інфікованих, а також літальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 квітня, в МОЗ уточнили, в яких областях країни розповсюдився смертоносний китайський вірус. На сьогодні COVID-19 виявили у 1319 людей. З них 38 летальних випадків та 25 пацієнтів, які одужали.
Найбільше інфікованих у Чернівецькій області — 220 випадків. У Тернопільській області 160 випадків. У столиці України 234 випадки. Кількість випадків COVID-19 в інших областях представлено нижче.
Вінницька область — 75.
Волинська область — 24.
Дніпропетровська область — 14.
Донецька область — 9.
Житомирська область — 11.
Закарпатська область — 35.
Запорізька область — 41.
Івано-Франківська область — 116.
Кіровоградська область — 41.
Київська область — 91.
Львівська область — 27.
Луганська область — 3.
Одеська область — 27.
Полтавська область — 11.
Рівненська область — 39.
Сумська область — 51.
Харківська область — 1.
Херсонська область — 10.
Хмельницька область — 10.
Черкаська область — 62.
Чернігівська область — 7.
Зауважимо, що у Миколаївські області не виявлено хворих на коронавірус. Даних з анексованого Криму та Луганської й Донецької областей у МОЗ немає. До слова, з початку року надійшло 5864 повідомлень про підозру захворювання на COVID-19.
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