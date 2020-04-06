На тлі карантину рівнян почали шантажувати орендодавці

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Пандемія в Україні змусила багатьох людей сидіти вдома без роботи. Однак не всім сподобався такий хід подій. Так, у Рівному орендодавці не захотіли піти на поступки та продовжили вимагати від орендаторів повні суми.
Новину передає «Преса України».
Рівняни повідомили журналістам про прикру ситуацію з коронавірусом у місті. Як відомо, на тлі карантинних заходів у місті закрили ринки, кафе, ресторани, магазини, зали. У цивілізованих країнах людям, які опинилися у скруті й перестали заробляти, влада надала матеріальну допомогу, або ж звільнила від податків й тому подібне. Орендодавці тим часом зменшили плату або взагалі скасували її, зазначаючи, що зараз «усі в одному човні».
Однак, у рівнян, чий бізнес полягає у наданні приміщень в оренду, не виникло бажання допомогти побратимам. Власниця «точки» на Андріївському ринку Світлана (ім’я змінено – ред.) зазначила, що її змушують й надалі платити оренду без усіляких знижок.
«Я була змушена повернути товар та навіть пропонувати його супермаркетам аби розплатитись за оренду», - відзначила жінка.
Не краща ситуація у людей, які орендують зали для занять з дітьми. Хореограф Анастасія зазначила, що орендодавцю абсолютно байдуже, що зараз вона не заробляє й невідомо коли зможе приступити до занять з дітьми.
«Плати і все. Інакше зал буде не твій. А з чого платити? Така ситуація склалась, що зал буде не лише не мій, він може взагалі нікому більше не знадобитися», - відзначила вона.
Своє невдоволення з приводу такого ходу подій висловили й батьки дітей, які зауважили, що така поведінка орендодавців не приведе ні до чого хорошого.
«Життя така цікава штука. Сьогодні ти вибиваєш гроші за оренду, коли люди в скрутному становищі, а завтра ти сам будеш в цьому становищі й ніхто тобі не допоможе», - відзначила рівнянка Олена, яка розповіла про дії орендодавця одного з залів у центрі міста.
До слова, раніше у Рівному «Ринок «Дикого» підвищив орендну плату. В ситуацію втрутився мер міста Володимир Хомко.
«Я взнав про це от прямо під час засідання комісії. Це – недопустимо в такий час», - відзначив він.
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