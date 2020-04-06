Військові РФ втратили на Донбасі свій безпілотник за $2 млн

Аня Мартинюк 06 квітня 2020, 10:33

Представники ООС збили ворожий безпілотник. Також літальний апарт став черговим доказом присутності російських військ на сході країни.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 5 квітня, один з підрозділів ООС на Світлодарському напрямку успішно збив ворожий безпілотний літальний апарат. Він мав маркування «Застава» Bird Eye 400. Як відомо, безпілотник з 2012 року виробляють у РФ. Коштує такий апарат близько $2 млн.

«Безпілотник був переданий відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних з носіїв інформації. Цей факт вкотре підтверджує безпосередню участь збройних сил Російської Федерації у війні на сході України», - наголосили у прес-службі ООС.

До слова, минула доба на Донбасі була неспокійною. Російські найманці 13 разів відкривали вогонь, задіюючи міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем.