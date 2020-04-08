Відомий блогер показав, як використовувати туалетний папір під час карантину

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Британець Джек Морріс, який робить яскраві фото зі своїх подорожей світом, записав цікаве відео. Він показав, як можна розважити себе під час карантину.
Новину передає «Преса України».
Фотограф Джек Морріс, який наразі проживає на Балі, порадував своїх мільйонів шанувальників розважальним роликом. Так, він показав, як його домашній улюбленець Орео перестрибує через бар’єр, зроблений з туалетного паперу.
«Клянусь, мій хлопчик напівтінь. Ось як я проводжу свої дні вдома, супер продуктивно!» - написав він.
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My boy is half horse I swear ???? ???????? This is how I’m spending my days at home, super productive! #toiletpaperchallenge #quarantine
Інтернет-спільноті ролик сподобався. Його прокоментували майже тисяча користувачів Інстаграм. Як повідомлялось раніше, у Мережі показали, як вигулювати собаку під час карантину, не виходячи з дому. Для цього було задіяно дрон.
08:41: Миколаївська область досі без COVID-19 – Відбудуться перевірки
08:07: В Україні дозволили абсолютно нерегульований і дикий ринок землі – ексміністр
07:35: В Україні за тиждень перевірятимуть до 80 тисяч підозр на коронавірус
15:09: Екснардеп попередив, що українська земля перейде в одні руки
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