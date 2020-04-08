Відомий блогер показав, як використовувати туалетний папір під час карантину

Аня Мартинюк 06 квітня 2020, 09:58

Британець Джек Морріс, який робить яскраві фото зі своїх подорожей світом, записав цікаве відео. Він показав, як можна розважити себе під час карантину.

Новину передає «Преса України».

Фотограф Джек Морріс, який наразі проживає на Балі, порадував своїх мільйонів шанувальників розважальним роликом. Так, він показав, як його домашній улюбленець Орео перестрибує через бар’єр, зроблений з туалетного паперу.

«Клянусь, мій хлопчик напівтінь. Ось як я проводжу свої дні вдома, супер продуктивно!» - написав він.

Інтернет-спільноті ролик сподобався. Його прокоментували майже тисяча користувачів Інстаграм. Як повідомлялось раніше, у Мережі показали, як вигулювати собаку під час карантину, не виходячи з дому. Для цього було задіяно дрон.