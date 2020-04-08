Путин категорически запретил Зеленскому увольнять Ермака!

zmxn 06 квітня 2020, 09:26

Уже целую неделю умы сорока миллионов украинцев будоражат два глобальных "Когда?" : 1) Когда, наконец-то, закончится карантин, связанный с эпидемией коронавируса? 2) Когда, наконец-то, Зеленский отстранит от должности функционера-коррупционера Андрея Ермака?...

... Ответ на первое "Когда?" знает исключительно Господь бог. А со вторым "Когда?" полегче: никогда! Точнее тогда, когда президент РФ позвонит президенту Украины и позволит тому уволить главу ОП...

... На самом деле, ситуация с "главным менеджером Украины по элитному трудоустройству" Андреем Ермаком возведена в высшую степень идиотизма. В конце марта депутат Гео Лерос обнародует скандальное видео, на котором родной брат главы ОП - Денис Ермак - как заправский барыга, оптом и в розницу торгует "хлебными" государственными должностями. Тут же, вслед за сенсационным материалом Гео Лероса, журналисты самых разных мастей начинают добивать "контрольными выстрелами" Ермака-старшего, всаживая в грешную его голову целые обоймы компромата. А далее все должно быть просто! В стране, которая именует себя "современной демократической державой", избравшей европейский вектор развития, вполне логичным было бы немедленное отстранение чиновника от должности и препровождение его в камеру внутренней тюрьму СБУ, но - о, чудо! Андрей Ермак продолжает трудиться "на благо Батькившины". А президент Зеленский, как в рот воды набрал. Более того, как выразилась его пресс-секретарь Юлия Мендель, "президент не обязан реагировать на каждый пост в Фейсбуке". Что же происходит на самом деле? Почему же глава государства бездействует, все больше погружаясь в аморальное дерьмо своего друга и подчиненного? Все дело в Путине. Именно он запретил Зеленскому трогать Ермака. И в настоящий момент между Москвой и Киевом идут напряженные переговоры о том, каким образом вывести Ермака из-под удара и найти ему "достойную", с точки зрения Кремля, замену. Андрей Ермак сегодня - ключевая фигура в путинской схеме легализации руководства террористических "ЛДНР" через создание так называемого "Консультативного совета". Именно с этой целью президент Украины, по согласованию с Кремлем, включил Ермака в состав ТКГ. Именно Ермак, патологический клептоман и любитель роскошной жизни, идеально подходит Путину на роль лоббиста интересов России на минских переговорах.. Он хладнокровно торгует Родиной. Точно так же, как торгует чиновничьими креслами. И теперь, когда уже сделана половина дела, Гео Лерос неожиданно наносит сокрушительный удар по Ермаку, ломая при этом планы Путина... Он показывает, что глава ОП, "выдающийся миротворец", "прославившийся" своей визой "Согласен" на соглашении с террористами, на деле - банальный взяточник, вор, коррупционер. Отныне это его "Согласен" не стоит и ломанного гроша, как и само соглашение. И Кремлю необходимо время, чтобы каким-то образом вывести Ермака из-под удара и сохранить за ним - за своим человеком - место в ТГК. Или, на худой конец, найти ему "достойную" замену - очередного украинского клептомана, готового "на финансовой основе" лоббировать на переговорах интересны страна-агрессора. Именно по этой причине Владимир Зеленский не "замечает" громкого коррупционного скандала и не трогает человека Владимира Путина - Андрея Ермака...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"