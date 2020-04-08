У ДСНС показали Рівненщину у вогні

Аня Мартинюк 06 квітня 2020, 09:27

На жаль, українці продовжують скоювати адміністративні правопорушення. Так, вони палять суху траву.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня, у прес-службі ДСНС представили добірку фото, які були зроблені днем раніше на Рівненщині. Так, представники ДСНС показали, що українці знову вдаються до забороненої практики – паління сухої трави.

«Автор цих фото Vad V. Polenchuk написав, що коли він знімав це страхіття з дрону, сотні птахів із криком кружляли над попелищем, адже там, у вогні, згинули їхні гнізда....», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники додали, що їм дорікнули у тому, що вони недостатньо приділяють уваги проблемі поширення коронавірусу.

«Ну, по-перше, наші хлопці в режимі 24/7 та в рамках наших можливостей займаються дезинфекцією міст і сіл, а також - патрулюють разом із Нацполіцією на блокпостах, котрі розгортаються у всіх регіонах,і ми про це пишемо регулярно. А, по-друге, критиканам скажем так: коронавірус ми подолаємо. А ось на цій, випаленій, мертвій, стражденній землі жити дітям і внукам тих, хто каже "скільки можна про це говорити"», - додали рятувальники.

Нагадаємо, штраф за паління трави становить від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Посадовцям штрафи більші - від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.