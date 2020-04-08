У ДСНС показали Рівненщину у вогні

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На жаль, українці продовжують скоювати адміністративні правопорушення. Так, вони палять суху траву.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 квітня, у прес-службі ДСНС представили добірку фото, які були зроблені днем раніше на Рівненщині. Так, представники ДСНС показали, що українці знову вдаються до забороненої практики – паління сухої трави.
«Автор цих фото Vad V. Polenchuk написав, що коли він знімав це страхіття з дрону, сотні птахів із криком кружляли над попелищем, адже там, у вогні, згинули їхні гнізда....», - йдеться в повідомленні.
Рятувальники додали, що їм дорікнули у тому, що вони недостатньо приділяють уваги проблемі поширення коронавірусу.
«Ну, по-перше, наші хлопці в режимі 24/7 та в рамках наших можливостей займаються дезинфекцією міст і сіл, а також - патрулюють разом із Нацполіцією на блокпостах, котрі розгортаються у всіх регіонах,і ми про це пишемо регулярно. А, по-друге, критиканам скажем так: коронавірус ми подолаємо. А ось на цій, випаленій, мертвій, стражденній землі жити дітям і внукам тих, хто каже "скільки можна про це говорити"», - додали рятувальники.
Нагадаємо, штраф за паління трави становить від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Посадовцям штрафи більші - від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
08:41: Миколаївська область досі без COVID-19 – Відбудуться перевірки
08:07: В Україні дозволили абсолютно нерегульований і дикий ринок землі – ексміністр
07:35: В Україні за тиждень перевірятимуть до 80 тисяч підозр на коронавірус
15:09: Екснардеп попередив, що українська земля перейде в одні руки
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