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В українській армії зафіксовано 3 випадку захворювання на коронавірус

Аня Мартинюк 06 квітня 2020, 08:48
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В українській армії зафіксовано 3 випадку захворювання на коронавірус

Також більше 100 військовослужбовців знаходяться на самоізоляції.

Новину передає «Преса України».

Командування Медичних сил ЗСУ повідомило, що у ЗСУ наразі зареєстровано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також на самоізоляції знаходиться 114 осіб. Тим не менше, у найближчі дні ізоляція закінчується у 28 ймовірних носіїв COVID-19.

«Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 28 осіб», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що поширення смертоносного вірусу зазвичай відбувається при епізодичних зустрічах. 

«Не піддавайте себе і свою сім'ю небезпеки зайвими контактами. Командування Медичних сил Збройних сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни», - зазначили в повідомленні.

Нагадаємо також, що українські захисники, які відправлятимуться в зону ООС, попередньо проходитимуть двотижневий карантин. За попередніми даними, в зоні ООС не виявлено хворих на китайський вірус.

 

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