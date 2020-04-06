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Також більше 100 військовослужбовців знаходяться на самоізоляції.
Новину передає «Преса України».
Командування Медичних сил ЗСУ повідомило, що у ЗСУ наразі зареєстровано три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також на самоізоляції знаходиться 114 осіб. Тим не менше, у найближчі дні ізоляція закінчується у 28 ймовірних носіїв COVID-19.
«Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі 3 доби - 28 осіб», - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що поширення смертоносного вірусу зазвичай відбувається при епізодичних зустрічах.
«Не піддавайте себе і свою сім'ю небезпеки зайвими контактами. Командування Медичних сил Збройних сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни», - зазначили в повідомленні.
Нагадаємо також, що українські захисники, які відправлятимуться в зону ООС, попередньо проходитимуть двотижневий карантин. За попередніми даними, в зоні ООС не виявлено хворих на китайський вірус.
08:48: В українській армії зафіксовано 3 випадку захворювання на коронавірус
18:07: 20 українських лікарів відправили допомагати італійцям
17:24: Мінкультури продовжить вибивати для себе з бюджету мільярди на тлі пандемії
16:20: У Полтаві відвідувач супермаркету жбурнув в обличчя касира монети
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