В Росії в ДТП загинув епатажний український блогер

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Павло Петель, яскрава медіа-особа, загинув у Підмосков’ї. Авто, яким він пересувався, летіло з шаленою швидкістю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 квітня, стало відомо про смертоносну ДТП, яка трапилась в Підмосков'ї й в якій загинув відомий український блогер. Мова йде про громадянина України Павла Петеля. Інтернет-зірка рухалась Сімферопольським шосе на Mercedes. Відомо, що Петель знаходився на передньому пасажирському місці.
Встановлено, що авто летіло на швидкості близько 200 км/год та в результаті врізалось в фуру, що стояла за АЗС. Як відзначили правоохоронці, половину авто зрізало. В результаті чоловік загинув на місці.
Деталі трагедії навели в інтернет-каналі Mash.
«Павла Петеля шукали дві доби і тільки зараз його рідні змогли встановити, що він загинув в аварії в Подольську. Блогер прямував до Москви з міграційного центру в Сахарове. Зупинив попутку, яка виявилася фатальною. Всього в автомобілі знаходилися 4 людини - водій і 2 пасажири, які загинули на місці. Ще одна людина вижила», - відзначає інтернет-канал.
Нагадаємо, Петель брав участь у шоу «Давай одружимося». Він також з’являвся на публіці у жіночому одязі та з макіяжем. В такому вигляді він вів свій YouTube-канал.
08:48: В українській армії зафіксовано 3 випадку захворювання на коронавірус
18:07: 20 українських лікарів відправили допомагати італійцям
17:24: Мінкультури продовжить вибивати для себе з бюджету мільярди на тлі пандемії
16:20: У Полтаві відвідувач супермаркету жбурнув в обличчя касира монети
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