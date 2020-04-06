В Росії в ДТП загинув епатажний український блогер

Аня Мартинюк 06 квітня 2020, 08:11

Павло Петель, яскрава медіа-особа, загинув у Підмосков’ї. Авто, яким він пересувався, летіло з шаленою швидкістю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 квітня, стало відомо про смертоносну ДТП, яка трапилась в Підмосков'ї й в якій загинув відомий український блогер. Мова йде про громадянина України Павла Петеля. Інтернет-зірка рухалась Сімферопольським шосе на Mercedes. Відомо, що Петель знаходився на передньому пасажирському місці.

Встановлено, що авто летіло на швидкості близько 200 км/год та в результаті врізалось в фуру, що стояла за АЗС. Як відзначили правоохоронці, половину авто зрізало. В результаті чоловік загинув на місці.

Деталі трагедії навели в інтернет-каналі Mash.

«Павла Петеля шукали дві доби і тільки зараз його рідні змогли встановити, що він загинув в аварії в Подольську. Блогер прямував до Москви з міграційного центру в Сахарове. Зупинив попутку, яка виявилася фатальною. Всього в автомобілі знаходилися 4 людини - водій і 2 пасажири, які загинули на місці. Ще одна людина вижила», - відзначає інтернет-канал.

Нагадаємо, Петель брав участь у шоу «Давай одружимося». Він також з’являвся на публіці у жіночому одязі та з макіяжем. В такому вигляді він вів свій YouTube-канал.