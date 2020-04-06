В Україні 37 летальних випадків від COVID-19 – МОЗ

20 українських лікарів відправили допомагати італійцям 18:07
Мінкультури продовжить вибивати для себе з бюджету мільярди на тлі пандемії 17:24
У Полтаві відвідувач супермаркету жбурнув в обличчя касира монети 16:20
$165 млн для боротьби з COVID-19 дасть Україні ООН – Шмигаль 15:48
Нові дані МОЗ – Хворих на коронавірус знову побільшало 15:17
Очікується введення комендантської години – Дубінський 07:59
Карантинне фото Кардашян – Зірка показала свою другу «шкіру» 06:57
Понад 1000 хворих на COVID-19 – В МОЗ оновили статистику 06:26
Коронавірус не завада – Всесвітній банк наполіг на швидшому продажі української землі 14:39
Області України готуються отримати препарат для лікування коронавірусу 14:14
Дубілет запропонував проводити судові засідання онлайн й «тасувати» суддів 13:25
Притула висміяв Єрмака 12:48
Кендалл Дженнер знову позувала для українського фотографа 11:37
За даними МОЗ, кількість хворих на коронавірус в Україні зросла.
Новину передає «Преса України».
За останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано 1308 випадків COVID-19. З них 37 випадків летальних та 28 пацієнтів, які одужали. Такими статистичними даними завершився минулий тиждень.
Даних з анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та луганської областей у МОЗ немає.
«МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування», - нагадали у прес-службі.
До слова, в регіони країни раніше відправили 2250 упаковок препарату «Плаквеніл». Його застосовують для боротьби з коронавірусною хворобою, однак лише при вкрай важких формах.
18:07: 20 українських лікарів відправили допомагати італійцям
17:24: Мінкультури продовжить вибивати для себе з бюджету мільярди на тлі пандемії
16:20: У Полтаві відвідувач супермаркету жбурнув в обличчя касира монети
15:48: $165 млн для боротьби з COVID-19 дасть Україні ООН – Шмигаль
15:17: Нові дані МОЗ – Хворих на коронавірус знову побільшало
07:59: Очікується введення комендантської години – Дубінський
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.