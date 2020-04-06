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В Україні 37 летальних випадків від COVID-19 – МОЗ

Аня Мартинюк 06 квітня 2020, 07:30
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В Україні 37 летальних випадків від COVID-19 – МОЗ

За даними МОЗ, кількість хворих на коронавірус в Україні зросла. 

Новину передає «Преса України».

За останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано 1308 випадків COVID-19. З них 37 випадків летальних та 28 пацієнтів, які одужали. Такими статистичними даними завершився минулий тиждень.

Даних з анексованого Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та луганської областей у МОЗ немає.

«МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома! Самоізоляція - найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування», - нагадали у прес-службі.

До слова, в регіони країни раніше відправили 2250 упаковок препарату «Плаквеніл». Його застосовують для боротьби з коронавірусною хворобою, однак лише при вкрай важких формах.

 

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