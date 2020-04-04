20 українських лікарів відправили допомагати італійцям

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Україна вирішила відправити своїх медиків в Італію. Там вони допомагатимуть у боротьбі з коронавірусом. Взамін отримають безцінний досвід.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 квітня, стало відомо, що в Італію було відправлено двадцять українських медиків систем МВС та МОЗ. Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков. Він наголосив, що усі медики відправляються на допомогу добровільно.
«Сьогодні ми відправляємо в регіон Марке 20 українських медиків. Для нас це важливий крок, правильно допомагати друзям в скрутні часи. Це вияв солідарності і конкретної допомоги. В Італії працюють багато українців, по неофіційним даним, близько 100 з них знаходяться в реанімаціях», - розповів він.
Тим часом голова МОЗ додав, що досвід перебування в Італії українські медики потім використають й в Україні.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під указом про допомогу Італії на тлі пандемії.
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