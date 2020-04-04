Мінкультури продовжить вибивати для себе з бюджету мільярди на тлі пандемії

Аня Мартинюк 04 квітня 2020, 17:24

Представники Міністерства культури та інформаційної політики все ще вважають, що держава повинна витрачати мільйони на провальні фільми. Навіть на тлі пандемії коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 квітня, стало відомо, що Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив пропозиції Міністерства культури та інформаційної політики. Останньому не сподобалось, що з держбюджету не виділять вісім мільярдів гривень на культуру. А саме у поточному році.

Відповідну заяву зробив член Комітету гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко. За його словами, пропозиції міністерства затверджені і передані у бюджетний комітет. Він уточнив, які саме.

«Збільшити видатки на керівництво та управління в сфері культури та інформаційної політики в сумі 60 млн грн;

забезпечити Український культурний фонд коштами у сумі 450 млн грн, з яких кошти в сумі 394 млн грн використати на вже відібрані проєкти;

забезпечити на культуру, мистецтво, охорону культурної спадщини 157 млн грн;

зберегти 50 млн грн на виробництво кінопроєктів патріотичного спрямування;

на Інститут книги, підтримку книговидавничої справи - 110 млн грн;

на розкриття туристичного потенціалу - 50 млн грн;

на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини - 25 млн;

збільшити на 20 млн грн підтримку національних театрів;

на Український інститут національної пам’яті - 21 млн грн.;

збільшення на 3,9 млн грн президентських грантів кінодіячам», - відзначив він.

Нагадаємо, ВРУ вирішила скоротити витрати на культуру, щоб направити їх на охорону здоров'я.