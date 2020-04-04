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Мінкультури продовжить вибивати для себе з бюджету мільярди на тлі пандемії

Аня Мартинюк 04 квітня 2020, 17:24
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Мінкультури продовжить вибивати для себе з бюджету мільярди на тлі пандемії

Представники Міністерства культури та інформаційної політики все ще вважають, що держава повинна витрачати мільйони на провальні фільми. Навіть на тлі пандемії коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 квітня, стало відомо, що Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив пропозиції Міністерства культури та інформаційної політики. Останньому не сподобалось, що з держбюджету не виділять вісім мільярдів гривень на культуру. А саме у поточному році.

Відповідну заяву зробив член Комітету гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко. За його словами, пропозиції міністерства затверджені і передані у бюджетний комітет. Він уточнив, які саме.

«Збільшити видатки на керівництво та управління в сфері культури та інформаційної політики в сумі 60 млн грн;

забезпечити Український культурний фонд коштами у сумі 450 млн грн, з яких кошти в сумі 394 млн грн використати на вже відібрані проєкти;

забезпечити на культуру, мистецтво, охорону культурної спадщини 157 млн грн;

зберегти 50 млн грн на виробництво кінопроєктів патріотичного спрямування;

на Інститут книги, підтримку книговидавничої справи - 110 млн грн;

на розкриття туристичного потенціалу - 50 млн грн;

на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини - 25 млн;

збільшити на 20 млн грн підтримку національних театрів;

на Український інститут національної пам’яті - 21 млн грн.;

збільшення на 3,9 млн грн президентських грантів кінодіячам», - відзначив він.

Нагадаємо, ВРУ вирішила скоротити витрати на культуру, щоб направити їх на охорону здоров'я.

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