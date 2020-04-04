Мінкультури продовжить вибивати для себе з бюджету мільярди на тлі пандемії

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Представники Міністерства культури та інформаційної політики все ще вважають, що держава повинна витрачати мільйони на провальні фільми. Навіть на тлі пандемії коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 квітня, стало відомо, що Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив пропозиції Міністерства культури та інформаційної політики. Останньому не сподобалось, що з держбюджету не виділять вісім мільярдів гривень на культуру. А саме у поточному році.
Відповідну заяву зробив член Комітету гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко. За його словами, пропозиції міністерства затверджені і передані у бюджетний комітет. Він уточнив, які саме.
«Збільшити видатки на керівництво та управління в сфері культури та інформаційної політики в сумі 60 млн грн;
забезпечити Український культурний фонд коштами у сумі 450 млн грн, з яких кошти в сумі 394 млн грн використати на вже відібрані проєкти;
забезпечити на культуру, мистецтво, охорону культурної спадщини 157 млн грн;
зберегти 50 млн грн на виробництво кінопроєктів патріотичного спрямування;
на Інститут книги, підтримку книговидавничої справи - 110 млн грн;
на розкриття туристичного потенціалу - 50 млн грн;
на збереження історико-культурної та архітектурної спадщини - 25 млн;
збільшити на 20 млн грн підтримку національних театрів;
на Український інститут національної пам’яті - 21 млн грн.;
збільшення на 3,9 млн грн президентських грантів кінодіячам», - відзначив він.
Нагадаємо, ВРУ вирішила скоротити витрати на культуру, щоб направити їх на охорону здоров'я.
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