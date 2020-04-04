Помер батько Святослава Вакарчука

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Пішов з життя Іван Вакарчук. Йому було 73 роки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 квітня, стало відомо, що лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук втратив батька. Про це музикант-політик написав на своїй сторінці у соцмережі. Івану Вакарчуку, колишньому міністру освіти, ексректору Львівського університету, було 73 роки.
«Согодні не стало мого найближчого друга... Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще ніж будь-хто на цій Землі...Не стало люблячого чоловіка і батька, і дідуся... Людини, що створила міцну і люблячу сім’ю», - написав він.
Святослав Вакарчук додав, що на тлі карантину прощання відбудеться приватним. Інтернет-спільнота висловила слова співчуття Святославу Вакарчуку.
18:07: 20 українських лікарів відправили допомагати італійцям
17:24: Мінкультури продовжить вибивати для себе з бюджету мільярди на тлі пандемії
16:20: У Полтаві відвідувач супермаркету жбурнув в обличчя касира монети
15:48: $165 млн для боротьби з COVID-19 дасть Україні ООН – Шмигаль
15:17: Нові дані МОЗ – Хворих на коронавірус знову побільшало
07:59: Очікується введення комендантської години – Дубінський
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