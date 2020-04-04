Помер батько Святослава Вакарчука

Аня Мартинюк 04 квітня 2020, 16:56

Пішов з життя Іван Вакарчук. Йому було 73 роки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 квітня, стало відомо, що лідер гурту «Океан Ельзи» та партії «Голос» Святослав Вакарчук втратив батька. Про це музикант-політик написав на своїй сторінці у соцмережі. Івану Вакарчуку, колишньому міністру освіти, ексректору Львівського університету, було 73 роки.

«Согодні не стало мого найближчого друга... Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще ніж будь-хто на цій Землі...Не стало люблячого чоловіка і батька, і дідуся... Людини, що створила міцну і люблячу сім’ю», - написав він.

Святослав Вакарчук додав, що на тлі карантину прощання відбудеться приватним. Інтернет-спільнота висловила слова співчуття Святославу Вакарчуку.