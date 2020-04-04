У Полтаві відвідувач супермаркету жбурнув в обличчя касира монети

Аня Мартинюк 04 квітня 2020, 16:20

Інтернет-спільнота засудила вчинок чоловіка. Варто зазначити, що очевидці події не відреагували на інцидент.

Новину передає «Преса України».

У Полтаві відвідувач «Еко Маркету» продемонстрував невихованість, жбурнувши у дівчину-касира, яка його обслуговувала, монети. Відвідувачу не сподобалось, що йому видають здачу монетами. В результаті він накинувся на жінку з лайкою.

Відео інциденту, яке зняли очевидці, оприлюднили у Мережі. З нього видно, що за касира ніхто не заступився.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Тим часом інтернет-спільнота засудила дії чоловіка. До слова, на відео видно, що агресивний покупець був у людному місці без маски.

«Я б його наздогнав на вулиці і балончиком запшикав, охеревшій взагалі!!!» - відзначили у коментарях.

«Бидлота», - додали у Мережі.