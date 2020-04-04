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Інтернет-спільнота засудила вчинок чоловіка. Варто зазначити, що очевидці події не відреагували на інцидент.
Новину передає «Преса України».
У Полтаві відвідувач «Еко Маркету» продемонстрував невихованість, жбурнувши у дівчину-касира, яка його обслуговувала, монети. Відвідувачу не сподобалось, що йому видають здачу монетами. В результаті він накинувся на жінку з лайкою.
Відео інциденту, яке зняли очевидці, оприлюднили у Мережі. З нього видно, що за касира ніхто не заступився.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
Тим часом інтернет-спільнота засудила дії чоловіка. До слова, на відео видно, що агресивний покупець був у людному місці без маски.
«Я б його наздогнав на вулиці і балончиком запшикав, охеревшій взагалі!!!» - відзначили у коментарях.
«Бидлота», - додали у Мережі.
18:07: 20 українських лікарів відправили допомагати італійцям
17:24: Мінкультури продовжить вибивати для себе з бюджету мільярди на тлі пандемії
16:20: У Полтаві відвідувач супермаркету жбурнув в обличчя касира монети
15:48: $165 млн для боротьби з COVID-19 дасть Україні ООН – Шмигаль
15:17: Нові дані МОЗ – Хворих на коронавірус знову побільшало
07:59: Очікується введення комендантської години – Дубінський
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