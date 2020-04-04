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$165 млн для боротьби з COVID-19 дасть Україні ООН – Шмигаль

Аня Мартинюк 04 квітня 2020, 15:48
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$165 млн для боротьби з COVID-19 дасть Україні ООН – Шмигаль

Денис Шмигаль підтвердив, що в ООН підготували Україні фінансову допомогу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ООН готова підтримати Україну чималою сумою. Мова йде про $165 млн. Гроші будуть направлені для боротьби з коронавірусом.

Він нагадав, що організація має окремий план для боротьби з китайським вірусом.

«Згідно з ним, до кінця року ООН планує мобілізувати $165 млн. З них $84 млн будуть спрямовані на першочергові потреби системи охорони здоров’я, а ще $81 млн піде на подолання соціально-економічних наслідків пандемії», - уточнив Шмигаль.

За попередніми даними, українська держава отримає гроші наприкінці 2020 року.

 

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