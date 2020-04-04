$165 млн для боротьби з COVID-19 дасть Україні ООН – Шмигаль

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Денис Шмигаль підтвердив, що в ООН підготували Україні фінансову допомогу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ООН готова підтримати Україну чималою сумою. Мова йде про $165 млн. Гроші будуть направлені для боротьби з коронавірусом.
Він нагадав, що організація має окремий план для боротьби з китайським вірусом.
«Згідно з ним, до кінця року ООН планує мобілізувати $165 млн. З них $84 млн будуть спрямовані на першочергові потреби системи охорони здоров’я, а ще $81 млн піде на подолання соціально-економічних наслідків пандемії», - уточнив Шмигаль.
За попередніми даними, українська держава отримає гроші наприкінці 2020 року.
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