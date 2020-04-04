Нові дані МОЗ – Хворих на коронавірус знову побільшало

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За даними МОЗ, в Україні виявлено ще 154 людини зі смертоносним китайським вірусом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість інфікованих коронавірусом зросла до 1096 осіб. За добу хворих побільшало на 154 людини. Так, в Україні 28 летальних випадків та 23 пацієнти одужали.
«Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 66 випадків;
Волинська область — 17 випадків;
Дніпропетровська область — 14 випадків;
Донецька область — 8 випадків;
Житомирська область — 9 випадків;
Закарпатська область — 24 випадки;
Запорізька область — 28 випадків;
Івано-Франківська область — 94 випадки;
Кіровоградська область — 19 випадків;
м. Київ — 195 випадків;
Київська область — 77 випадків;
Львівська область — 14 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 26 випадків;
Полтавська область — 8 випадків;
Рівненська область — 31 випадок;
Сумська область — 37 випадків;
Тернопільська область — 135 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 8 випадків;
Хмельницька область — 10 випадків;
Чернівецька область — 206 випадків;
Черкаська область — 61 випадок;
Чернігівська область — 5 випадків», - наголосили у відомстві.
Даних про ситуацію в анексованому Криму та в Донецькій, Луганській областях немає.
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