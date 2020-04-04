Нові дані МОЗ – Хворих на коронавірус знову побільшало

Аня Мартинюк 04 квітня 2020, 15:17

За даними МОЗ, в Україні виявлено ще 154 людини зі смертоносним китайським вірусом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 квітня, у прес-службі МОЗ повідомили, що кількість інфікованих коронавірусом зросла до 1096 осіб. За добу хворих побільшало на 154 людини. Так, в Україні 28 летальних випадків та 23 пацієнти одужали.

«Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 66 випадків;

Волинська область — 17 випадків;

Дніпропетровська область — 14 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Житомирська область — 9 випадків;

Закарпатська область — 24 випадки;

Запорізька область — 28 випадків;

Івано-Франківська область — 94 випадки;

Кіровоградська область — 19 випадків;

м. Київ — 195 випадків;

Київська область — 77 випадків;

Львівська область — 14 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 26 випадків;

Полтавська область — 8 випадків;

Рівненська область — 31 випадок;

Сумська область — 37 випадків;

Тернопільська область — 135 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 8 випадків;

Хмельницька область — 10 випадків;

Чернівецька область — 206 випадків;

Черкаська область — 61 випадок;

Чернігівська область — 5 випадків», - наголосили у відомстві.

Даних про ситуацію в анексованому Криму та в Донецькій, Луганській областях немає.