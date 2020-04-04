Очікується введення комендантської години – Дубінський

Аня Мартинюк 04 квітня 2020, 07:59

Нардеп Олександр Дубінський проаналізував нові обмеження для українців. За його прогнозом, далі лише комендантська година та голод.

Новину передає «Преса України».

Депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив у соцмережі, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив нові обмеження для українців у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Нардеп нагадав, що з 6 квітня більше 2 людей збиратися заборонено, а громадський транспорт у всій країні не працюватиме.

«Очікується введення комендантської години. Якщо запитаєте - чого я чекаю від цих обмежень, - я відповім. Голоду через 2-3 тижні», - написав політик.

До слова, також українцям заборонять відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки, прибережні зони. Виключенням стануть випадки, коли необхідно буде вигуляти домашніх улюбленців. Однак у такому випадку тварину супроводжуватиме лише одна людина.

Крім того, українці повинні будуть обов’язково носити медичні маски та посвідчення особи. Діти віком до 14 років не зможуть з’являтися у громадських місцях без супроводу дорослих.