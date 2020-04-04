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Нардеп Олександр Дубінський проаналізував нові обмеження для українців. За його прогнозом, далі лише комендантська година та голод.
Новину передає «Преса України».
Депутат президентської фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський повідомив у соцмережі, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль представив нові обмеження для українців у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Нардеп нагадав, що з 6 квітня більше 2 людей збиратися заборонено, а громадський транспорт у всій країні не працюватиме.
«Очікується введення комендантської години. Якщо запитаєте - чого я чекаю від цих обмежень, - я відповім. Голоду через 2-3 тижні», - написав політик.
До слова, також українцям заборонять відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки, прибережні зони. Виключенням стануть випадки, коли необхідно буде вигуляти домашніх улюбленців. Однак у такому випадку тварину супроводжуватиме лише одна людина.
Крім того, українці повинні будуть обов’язково носити медичні маски та посвідчення особи. Діти віком до 14 років не зможуть з’являтися у громадських місцях без супроводу дорослих.
07:59: Очікується введення комендантської години – Дубінський
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06:26: Понад 1000 хворих на COVID-19 – В МОЗ оновили статистику
14:39: Коронавірус не завада – Всесвітній банк наполіг на швидшому продажі української землі
14:14: Області України готуються отримати препарат для лікування коронавірусу
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