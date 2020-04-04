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У Франції від коронавірусу помер громадянин України

Аня Мартинюк 04 квітня 2020, 07:31
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У Франції від коронавірусу помер громадянин України

Відомо, що уродженцю Тернопільської області було всього 38 років.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у Франції помер українець. За попередніми даними, коронавірусна інфекція спричинила ускладнення його здоров’я. Однак, про те, що громадянин України мав вірус, стало відомо лише після його смерті, коли був проведений відповідний тест.

Відповідну інформацію надав керівник консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Микола Собко. За його словами, уродженцю Тернопільської області було 38 років.

«Наразі вирішується питання про репатріацію тіла додому», - додали у консульстві.

До слова, станом на 4 квітня у Франції зафіксовано 64,338 випадків COVID-19. 6,507 людей померли.

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