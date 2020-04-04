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Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян представила свою нову лінійку безшовних «скімс».
Новину передає «Преса України».
39-річна Кім Кардашян знову показала шанувальникам, що вона виглядає неймовірно у своїй білизні, розробленій для того, щоб коректувати фігуру. Так, знаменитість представила свою нову лінійку «Скімс». Це безшовна білизна, зазвичай нейтральних кольорів, щоб її легше було сховати під одягом.
Кім Кардашян представила фото на своїй сторінці у соцмережі. Вона також розповіла, що новинки легко обтікають тіло й на дотик є шовковисто гладкими.
«Такий набір з’явиться у п’яти кольорах під тон вашої шкіри», - додала зірка реаліті-шоу.
07:59: Очікується введення комендантської години – Дубінський
06:57: Карантинне фото Кардашян – Зірка показала свою другу «шкіру»
06:26: Понад 1000 хворих на COVID-19 – В МОЗ оновили статистику
14:39: Коронавірус не завада – Всесвітній банк наполіг на швидшому продажі української землі
14:14: Області України готуються отримати препарат для лікування коронавірусу
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