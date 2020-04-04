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Карантинне фото Кардашян – Зірка показала свою другу «шкіру»

Аня Мартинюк 04 квітня 2020, 06:57
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Карантинне фото Кардашян – Зірка показала свою другу «шкіру»

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян представила свою нову лінійку безшовних «скімс».

Новину передає «Преса України».

39-річна Кім Кардашян знову показала шанувальникам, що вона виглядає неймовірно у своїй білизні, розробленій для того, щоб коректувати фігуру. Так, знаменитість представила свою нову лінійку «Скімс». Це безшовна білизна, зазвичай нейтральних кольорів, щоб її легше було сховати під одягом.

Кім Кардашян представила фото на своїй сторінці у соцмережі. Вона також розповіла, що новинки легко обтікають тіло й на дотик є шовковисто гладкими.

«Такий набір з’явиться у п’яти кольорах під тон вашої шкіри», - додала зірка реаліті-шоу. 

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