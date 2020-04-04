Понад 1000 хворих на COVID-19 – В МОЗ оновили статистику

Аня Мартинюк 04 квітня 2020, 06:26

За даними МОЗ, кількість виявлених хворих з коронавірусом становить 1072 людини. Разом з тим збільшилась кількість смертей від вірусу.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі МОЗ повідомили, що 3 квітня в Україні завершилось збільшенням кількості хворих на коронавірус. На жаль, за офіційними даними, хворих тепер 1072 людини. Летальних випадків 27. Також 22 людини одужали.

Тим часом експерти стверджують, що в Україні представляють, ймовірно, не правдиві дані, й кількість інфікованих набагато більша.

Нагадаємо, в МОЗ також зазначили, що станом на п’ятницю, 3 квітня, у закладах охорони здоров'я проходять лікування 477 осіб з коронавірусом. З них 25 дітей.