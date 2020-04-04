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За даними МОЗ, кількість виявлених хворих з коронавірусом становить 1072 людини. Разом з тим збільшилась кількість смертей від вірусу.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ повідомили, що 3 квітня в Україні завершилось збільшенням кількості хворих на коронавірус. На жаль, за офіційними даними, хворих тепер 1072 людини. Летальних випадків 27. Також 22 людини одужали.
Тим часом експерти стверджують, що в Україні представляють, ймовірно, не правдиві дані, й кількість інфікованих набагато більша.
Нагадаємо, в МОЗ також зазначили, що станом на п’ятницю, 3 квітня, у закладах охорони здоров'я проходять лікування 477 осіб з коронавірусом. З них 25 дітей.
07:59: Очікується введення комендантської години – Дубінський
06:57: Карантинне фото Кардашян – Зірка показала свою другу «шкіру»
06:26: Понад 1000 хворих на COVID-19 – В МОЗ оновили статистику
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14:14: Області України готуються отримати препарат для лікування коронавірусу
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