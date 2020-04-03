В МОЗ повідомили про 25 дітей з COVID-19

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На жаль, кількість хворих на коронавірус в Україні росте. Разом з тим у збільшується кількість смертей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 квітня, у прес-службі МОЗ представили оновлені дані щодо коронавірусної інфекції в країні. Так, в Україні зафіксовано 942 випадки COVID-19. З них 23 смерті та 19 пацієнтів, які одужали.
Наразі у лікарнях перебуває 477 осіб з коронавірусом. З них 25 дітей.
«Всього з початку епідемії було госпіталізовано 477 осіб, з яких 16 – це люди з тяжким перебігом коронавірусної хвороби, які потребували підключення до апаратів штучної вентиляції легень», - уточнили в МОЗ.
Також у відомстві розповіли, скільки випадків COVID-19 зафіксовано у кожній області.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 61 випадок;
Волинська область — 10 випадків;
Дніпропетровська область — 12 випадків;
Донецька область — 8 випадків;
Житомирська область — 6 випадків;
Закарпатська область — 24 випадки;
Запорізька область — 22 випадки;
Івано-Франківська область — 81 випадок;
Кіровоградська область — 15 випадків;
м. Київ — 180 випадків;
Київська область — 70 випадків;
Львівська область — 13 випадків;
Луганська область — 3 випадки;
Одеська область — 20 випадків;
Полтавська область — 5 випадків;
Рівненська область — 25 випадків;
Сумська область — 30 випадків;
Тернопільська область — 114 випадків;
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 4 випадки;
Хмельницька область — 7 випадків;
Чернівецька область — 171 випадок;
Черкаська область — 55 випадків;
Чернігівська область — 5 випадків.
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