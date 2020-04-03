В МОЗ повідомили про 25 дітей з COVID-19

Аня Мартинюк 03 квітня 2020, 15:07

На жаль, кількість хворих на коронавірус в Україні росте. Разом з тим у збільшується кількість смертей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 квітня, у прес-службі МОЗ представили оновлені дані щодо коронавірусної інфекції в країні. Так, в Україні зафіксовано 942 випадки COVID-19. З них 23 смерті та 19 пацієнтів, які одужали.

Наразі у лікарнях перебуває 477 осіб з коронавірусом. З них 25 дітей.

«Всього з початку епідемії було госпіталізовано 477 осіб, з яких 16 – це люди з тяжким перебігом коронавірусної хвороби, які потребували підключення до апаратів штучної вентиляції легень», - уточнили в МОЗ.

Також у відомстві розповіли, скільки випадків COVID-19 зафіксовано у кожній області.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 61 випадок;

Волинська область — 10 випадків;

Дніпропетровська область — 12 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Житомирська область — 6 випадків;

Закарпатська область — 24 випадки;

Запорізька область — 22 випадки;

Івано-Франківська область — 81 випадок;

Кіровоградська область — 15 випадків;

м. Київ — 180 випадків;

Київська область — 70 випадків;

Львівська область — 13 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 20 випадків;

Полтавська область — 5 випадків;

Рівненська область — 25 випадків;

Сумська область — 30 випадків;

Тернопільська область — 114 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 4 випадки;

Хмельницька область — 7 випадків;

Чернівецька область — 171 випадок;

Черкаська область — 55 випадків;

Чернігівська область — 5 випадків.