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Коронавірус не завада – Всесвітній банк наполіг на швидшому продажі української землі

Аня Мартинюк 03 квітня 2020, 14:39
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Коронавірус не завада – Всесвітній банк наполіг на швидшому продажі української землі

Всесвітній банк закликав Україну прийняти решту законів, які дозволяють розпоряджатися українськими землям. 

Новину передає «Преса України».

Всесвітній банк привітав рішення ВРУ під час карантину вночі дозволити продавати українську землю, проти чого виступали більшість громадян країни. Тепер у Всесвітньому банку радять Україні не зволікати й прийняти ряд інших законів, які спростять процедуру позбавлення українців їх власної землі.

Про це йдеться у прес-службі представництва ВБ в Україні.

«Мова йде про закони, які забезпечать вільний доступ до кадастрових даних, посилять управління земельними ресурсами, прискорять процедури передачі землі, врегулюють продаж державних земель, в тому числі використання обов'язкових електронних аукціонів, які обмежать безкоштовну приватизацію державних земель, і відкриють доступ до фінансування для дрібних сільгоспвиробників», - зазначено у повідомленні. 

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