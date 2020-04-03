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Всесвітній банк закликав Україну прийняти решту законів, які дозволяють розпоряджатися українськими землям.
Новину передає «Преса України».
Всесвітній банк привітав рішення ВРУ під час карантину вночі дозволити продавати українську землю, проти чого виступали більшість громадян країни. Тепер у Всесвітньому банку радять Україні не зволікати й прийняти ряд інших законів, які спростять процедуру позбавлення українців їх власної землі.
Про це йдеться у прес-службі представництва ВБ в Україні.
«Мова йде про закони, які забезпечать вільний доступ до кадастрових даних, посилять управління земельними ресурсами, прискорять процедури передачі землі, врегулюють продаж державних земель, в тому числі використання обов'язкових електронних аукціонів, які обмежать безкоштовну приватизацію державних земель, і відкриють доступ до фінансування для дрібних сільгоспвиробників», - зазначено у повідомленні.
14:39: Коронавірус не завада – Всесвітній банк наполіг на швидшому продажі української землі
14:14: Області України готуються отримати препарат для лікування коронавірусу
13:25: Дубілет запропонував проводити судові засідання онлайн й «тасувати» суддів
12:48: Притула висміяв Єрмака
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