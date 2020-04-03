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Україна отримала першу партію препарату для лікування коронавірусу. Його готують до відправки в області.
Новину передає «Преса України».
У четвер, 2 квітня, Україна отримала перші 3000 упаковок французького препарату «Плаквеніл», який нібито допомагає лікувати коронавірусну інфекцію. Виробник препарату – компанія Sanofi.
За словами міністра охорони здоров’я, у МОЗ вже є схема розподілу. Відомо, що 750 упаковок залишать у Києві. Відповідний наказ про розподіл ліків буде підписано 3 квітня.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 942 особи з коронавірусом. З них 23 людини померли.
14:39: Коронавірус не завада – Всесвітній банк наполіг на швидшому продажі української землі
14:14: Області України готуються отримати препарат для лікування коронавірусу
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