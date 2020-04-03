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Області України готуються отримати препарат для лікування коронавірусу

Аня Мартинюк 03 квітня 2020, 14:14
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Області України готуються отримати препарат для лікування коронавірусу

Україна отримала першу партію препарату для лікування коронавірусу. Його готують до відправки в області.

Новину передає «Преса України».

У четвер, 2 квітня, Україна отримала перші 3000 упаковок французького препарату «Плаквеніл», який нібито допомагає лікувати коронавірусну інфекцію. Виробник препарату – компанія Sanofi.

За словами міністра охорони здоров’я, у МОЗ вже є схема розподілу. Відомо, що 750 упаковок залишать у Києві. Відповідний наказ про розподіл ліків буде підписано 3 квітня.

Нагадаємо,  в Україні зафіксовано 942 особи з коронавірусом. З них 23 людини померли.

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