Області України готуються отримати препарат для лікування коронавірусу

Аня Мартинюк 03 квітня 2020, 14:14

Україна отримала першу партію препарату для лікування коронавірусу. Його готують до відправки в області.

Новину передає «Преса України».

У четвер, 2 квітня, Україна отримала перші 3000 упаковок французького препарату «Плаквеніл», який нібито допомагає лікувати коронавірусну інфекцію. Виробник препарату – компанія Sanofi.

За словами міністра охорони здоров’я, у МОЗ вже є схема розподілу. Відомо, що 750 упаковок залишать у Києві. Відповідний наказ про розподіл ліків буде підписано 3 квітня.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 942 особи з коронавірусом. З них 23 людини померли.