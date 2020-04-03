«Укрпошта» застрахує співробітників на час карантину

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Якщо представники «Укрпошти» захворіють на коронавірус й перебуватимуть у важкому стані, вони отримають допомогу у вигляді 25 тисяч гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 квітня, стало відомо, що «Укрпошта» вирішила ввести надбавки до зарплат своїм працівникам, а також застрахувати їх. Однак, на час карантину.
Голова компанії, мільйонер Ігор Смілянський уточнив, що нововведення торкнуться працівників відділень та кур’єрів.
«Укрпошта на час карантину вводить для працівників відділень і кур'єрів страхування на випадок захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 у важкій формі, 15% надбавку до зарплати, безкоштовне розвезення на роботу», - написав Смілянський.
До слова, у разі захворювання на коронавірус у важкій формі співробітник отримає 25 000 грн. Він також додав, що «Укрпошта» працюватиме у звичному режимі й навіть запропонує 3000 нових вакансій.
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