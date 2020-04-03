Дубілет запропонував проводити судові засідання онлайн й «тасувати» суддів

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Дмитро Дубілет висловив свою думку, щодо тимчасового переходу на відеоконференції під час карантину. А саме для проведення судових слухань. За його словами, таку практику треба продовжити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 квітня, колишній міністр Дмитро Дубілет запропонував й надалі використовувати відеоконференції під час судових слухань. На своїй сторінці у соцмережі він пояснив, чому така практика може бути корисною.
«Зараз судові справи розподіляються у випадковому порядку по суддях в рамках міста чи району. Цей розподіл покликаний знижувати корупцію. Однак на практиці, як мені пояснюють досвідчені юристи, в рамках регіону адвокати зазвичай знають всіх суддів - і все одно легко домовляються», - зазначив він.
За словами Дубілета, якщо авто розподіл проводити в рамках всієї України, то, для прикладу, справу з Херсону можна було б розглядати в Тернополі.
«Або навіть більше! Що якщо ім'я судді взагалі не буде розкриватися сторонам в ході слухання? Це все стає можливим, якщо перевести (залишити після карантину) розгляд справ в дистанційному форматі», - наголосив він.
Дубілет наголосив, що така практика сприятиме зниженню корупції й допоможе зробити судовий процес прозорішим.
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