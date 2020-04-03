Притула висміяв Єрмака

Аня Мартинюк 03 квітня 2020, 12:48

Шоумен представив ролик-пародію на плівки Дениса Єрмака.

Новину передає «Преса України».

Український шоумен та волонтер Сергій Притула висміяв скандал, в який вляпались соратники президента Володимира Зеленського. Мова йде про Андрія Єрмака та його брата Дениса, який проговорився про продаж держпосад.

В результаті Сергій Притула, який на парламентських виборах представляв партію «Голос», яку пов’язують з Петром Порошенком, представив у соцмережах ролик-пародію на плівки.

Ведучий показав, як міг би працевлаштовувати за гроші на телебаченні.

«Це капець якийсь. Просто зараз на ось цьому телеграм-каналі розганяють відео, де людина, схожа на мене, говорить голосом, схожим на мій. Це явна провокація! Подивіться і порадьте, що робити?” – підписав відео Притула.