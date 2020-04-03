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Шоумен представив ролик-пародію на плівки Дениса Єрмака.
Новину передає «Преса України».
Український шоумен та волонтер Сергій Притула висміяв скандал, в який вляпались соратники президента Володимира Зеленського. Мова йде про Андрія Єрмака та його брата Дениса, який проговорився про продаж держпосад.
В результаті Сергій Притула, який на парламентських виборах представляв партію «Голос», яку пов’язують з Петром Порошенком, представив у соцмережах ролик-пародію на плівки.
Ведучий показав, як міг би працевлаштовувати за гроші на телебаченні.
«Це капець якийсь. Просто зараз на ось цьому телеграм-каналі розганяють відео, де людина, схожа на мене, говорить голосом, схожим на мій. Це явна провокація! Подивіться і порадьте, що робити?” – підписав відео Притула.
14:39: Коронавірус не завада – Всесвітній банк наполіг на швидшому продажі української землі
14:14: Області України готуються отримати препарат для лікування коронавірусу
13:25: Дубілет запропонував проводити судові засідання онлайн й «тасувати» суддів
12:48: Притула висміяв Єрмака
11:37: Кендалл Дженнер знову позувала для українського фотографа
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