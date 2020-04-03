У Житомирі паски освятять на хлібзаводах

Аня Мартинюк 03 квітня 2020, 12:10

У Житомирі придумали, як допомогти людям провести Великдень в умовах карантину, щоб їм не доводилось виходити з дому до церкви.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 квітня, стало відомо, що міськрада Житомира прийняла рішення провести освячення великодніх пасок прямо на виробництві. Про таку ініціативу розповів мер міста Сергій Сухомлин.

«Для того, щоб ми могли отримати освячені паски на всіх виробництвах, це і Бердичів, Новоград-Волинський і Житомир, ми освятимо ці паски. В торгових мережах можна буде придбати відразу освячені паски», - заявив він.

Як відомо, українці наразі на карантині й їм заборонено відвідувати місця, де багато людей. В тому числі й церкви.