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24-річна Кендалл Дженер вирішила розважити шанувальників знімком, який натякає, що скоро літо.
Новину передає «Преса України».
Американська телезірка та модель Кендалл Дженнер представила в Інстаграм нові знімки. Так, вона показала купальник бікіні, який змоделювала разом зі своєю сестрою Кайлі Дженнер минулого року. Цікавий образ їй допоміг створити чималий солом’яний капелюх.
«Дещо для вас. Фото вихідного дня, зняте Сашою Масоновою та стилізоване Дані Мишель завдяки неймовірно великого капелюха gladys tamez millinery», - підписала вона знімок.
До слова, Саша Масонова – український фотограф. Так, купальник 24-річна зірка показала на собі.
Інтернет-спільноті не залишилось нічого як констатувати, що супермодель виглядає чарівно.
14:39: Коронавірус не завада – Всесвітній банк наполіг на швидшому продажі української землі
14:14: Області України готуються отримати препарат для лікування коронавірусу
13:25: Дубілет запропонував проводити судові засідання онлайн й «тасувати» суддів
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11:37: Кендалл Дженнер знову позувала для українського фотографа
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