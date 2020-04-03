Майбутнє України в 34,6% людей – письменник

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Анатолій Ульянов прокоментував дані опитування про країни, які найкраще справляються з коронавірусом та країни, які можуть допомогти Україні в цій епідемії.
Новину передає «Преса України».
Український соціолог, викладач кафедри соціології в НТУУ «КПІ» та заступник директора «Центру соціальних і трудових досліджень» Володимир Іщенко представив на своїй сторінці у соцмережі статистичні дані.
Очевидно, українцям задали питання: Які країни найкраще справляються з епідемією коронавірусу та які країни та організації можуть найефективніше допомогти в Україні в боротьбі з коронавірусом.
45,6% голосів було віддано Китаю у першому питанні та 34,1% цій же країні у другому.
Тим не менше, український письменник Анатолій Ульянов звернув увагу на 34,6% голосів, які віддали варіанту, що жодна країна не зможе ефективно допомогти Україні.
«Майбутнє України - ось в цих ось 34,6%, які на питання про те, яка заграниця нам допоможе відповідають «Жодна», - написав він на своїй сторінці у соцмережі.
14:39: Коронавірус не завада – Всесвітній банк наполіг на швидшому продажі української землі
14:14: Області України готуються отримати препарат для лікування коронавірусу
13:25: Дубілет запропонував проводити судові засідання онлайн й «тасувати» суддів
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