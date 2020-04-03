Шансы этнических украинцев стать у руля родного государства - ничтожны

zmxn 03 квітня 2020, 10:55

Этнические украинцы с каждым годом все дальше и дальше отодвигаются от руля управления собственным государством. И их шансы когда-либо взойти на капитанский мостик весьма призрачны. Этнические украинцы практически лишены права влиять на ситуацию в собственной стране. Самый свежий пример - скандал с "оптовой" распродажей "медовых" должностей главой Офиса президента Украины. Главные действующие лица: Зеленский, Ермак, Шмыгаль, Гео Лерос (Георг Курихян). Будут разбираться: Аваков и Венедиктова. Основные критики скандала: Рабинович, Спивак, Добкин, Саакашвили... Много ли, мой дорогой читатель, ты заметил здесь украинских фамилий? Лично я - ни одной!

Суть всех украинских проблем, я уверен, заключена в национальном вопросе. державой сегодня управляют инородцы. Все, кроме этнических украинцев: русские, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины. В Кабинете министров Украины всего 15% этнических украинцев: в Верховной Раде - 22%. Но и эти 15% и 22% жестко контролируемы инородцами... Русские, евреи, азербайджанцы, армяне и грузины практически не ассимилируются и Украина для них всегда будет "инородным телом", просто пространством для роскошной жизни и получения сверхприбылей. И когда они появляются на телеэкранах в дорогих вышиванках, знайте: для них вышиванки - это не более, чем спецодежда. Люди, не имеющие украинских корней, а в качестве Родины почитающие не Украину, а Грузию, Армению, Израиль, Россию и Азербайджан, стали настоящими хозяевами Украины. Этнических украинцев они зачастую воспринимают, как стадо баранов, которых десятилетиями можно водить по кругу, уничтожая лучших и манипулируя оставшимися в живых. В Объединенных Арабских Эмиратах, где нет ни нищих, ни бедных, а население имеет колоссальную социальную защиту, существует небольшая прослойка людей, не считающих себя счастливыми. Так вот, специально для них создано Министерство счастья, призванное помогать людям ощущать себя счастливыми! А Зеленскому впору создавать Министерство выживания. Люди оставлены один на один с нищетой, преступностью и болезнями. Безмерно вырубаются вековые леса; сплошным потоком вывозятся за рубеж и ценные руды, и наворованные миллиарды. Выхолащиваются, погибают и превращаются в пустыню "янтарные гектары"; закрываются предприятия; старикам и инвалидам уже нечем платить пенсию... Министры открыто и безбоязненно заявляют: "Украинцы! Вы много жрете и долго живете!". Назначив себе многомиллионные зарплаты и премии, разворовав недра, инородцы опустили этнических украинцев до уровня презренных холопов. В таком случае любой полноценный этнос начинает бунтовать и добиваться социальной справедливости. Но вместо этого покорные украинцы массово бегут с земли своих предков за рубеж - в сытую и благополучную Европу... Но закон критической массы может сработать в любую минуту!

... Я, этнический армянин, уверен, что мы, инородцы, не должны первенствовать во властных структурах. Мы должны лишь помогать украинцам строить современное государство; подставлять им свое плечо. Президентская булава, ВР, Кабмин, губернаторские кресла и силовые структуры - все это должно быть в сфере деятельности исключительно этнических украинцев...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"